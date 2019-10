HEMA heeft het nettoverlies licht zien toenemen in het tweede kwartaal. Onderaan de streep kwam de winkelketen 14,1 miljoen euro tekort. In dezelfde periode een jaar eerder was het verlies nog 10,2 miljoen euro.

HEMA merkt op dat de eerste twee kwartalen traditiegetrouw zwakkere periodes zijn voor retailers.

HEMA-topman Tjeerd Jegen spreekt van een goede prestatie in het tweede kwartaal "ondanks de negatieve gevolgen van het uitzonderlijk warme weer in de laatste twee weken van het kwartaal".

Zo is de online omzet met dubbele cijfers gegroeid en is er flinke vooruitgang geboekt in de groeistrategie. De Amerikaanse supermarktketen Walmart start deze week met de online verkoop van HEMA-artikelen.

HEMA zag de omzet met 3,5 procent stijgen. De omzet steeg van 286,5 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2018 naar 296,4 miljoen euro in het tweede kwartaal van dit jaar.

De ebitda, het resultaat voor het afboeken van belastingen, rentelasten en afschrijvingen, verdrievoudigde van 15,3 miljoen naar 47,8 miljoen euro.