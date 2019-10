Veel boeren voeren dinsdag actie. "We gaan een duidelijk statement maken", zei woordvoerder Bart Kemp hierover dinsdagochtend tegen NU.nl. Dat is gelukt: volgens de ANWB veroorzaakte de massale opkomst van boeren op trekkers de drukste ochtendspits ooit. Maar waar willen ze precies aandacht voor vragen?

Wat willen de actievoerders bereiken?

De actiewebsite somt de standpunten op. "Wij willen geen gedwongen verdere inkrimping van de veestapel", luidt het eerste punt. Hiermee reageert de sector op uitlatingen van meerdere politieke partijen die hier wel voor hebben gepleit als oplossing voor de stikstofproblemen. Zo stelde D66 zelfs een halvering voor, en heeft Jesse Klaver van GroenLinks de bio-industrie al meerdere malen "failliet" verklaard.

Ook zou het beleid voor gewasbeschermingsmiddelen niet gebaseerd zijn op wetenschappelijke feiten, maar op "aannames en emotie". Dat moet anders, aldus de actievoerders. "Onwerkbare regels" vormen in lijn hiermee ook een punt uit de lijst. De regels worden opgesteld door mensen buiten de sector, wat volgens boeren voor problemen zorgt.

Kemp geeft het voorbeeld van een middel dat werd ingezet om bieten te beschermen. "Die bietencoating is nu verboden, terwijl in plaats daarvan nu veel meer middelen gebruikt moeten worden om het gewas te laten groeien." En zo zouden er meer gevallen zijn.

Ook maken de actievoerders zich zorgen over de toekomst van de sector op de lange termijn. Die toekomst moet volgens hen duidelijker zijn, en er moet in afstemming met de sector over worden besloten. De politiek moet daarbij "positief beïnvloed" worden om de belangen van de boeren te behartigen.

Een vaak genoemde term is 'herwaardering'. Wat houdt dit in?

Dit is een van de hoofdpunten van de actie. Negatieve framing door media en "een kleine groep burgers" zorgen ervoor dat politici hun beleid aanpassen ten koste van de boeren, aldus de actievoerders.

"We willen dat vanuit de overheid wordt ingegrepen zodat er een herwaardering van de landbouw komt in Nederland. Zodat de burger zich weer betrokken voelt bij het voedsel en de mensen die het produceren", vat Kemp het samen.

Zodra er iets misgaat in de agrarische sector, wordt dat volgens hem breed uitgemeten. "Dan zie je dramatische beelden van een biggetje dat gewond of ziek is, maar je ziet niet wat de boer doet om het op te lossen", aldus de woordvoerder. De focus ligt op incidenten, stelt hij.

Bovendien stellen de agrariërs dat zij het in Nederland op allerlei vlakken - van dierenwelzijn tot duurzaamheid - stukken beter doen dan concurrenten in het buitenland. "We zijn de beste boeren van de wereld", is dinsdag dan ook een veelgehoorde kreet.

En hoe zit het met het stikstofdossier?

De onderzoekscommissie Remkes kwam naar aanleiding van de stikstofuitspraak van de Raad van State (RvS) met een rapport met aanbevelingen. Hierin stonden niet alleen maatregelen zoals het bijstellen van de maximumsnelheid op de wegen, maar ook ingrijpende stappen die boeren raken. Dat was de druppel voor agrariërs. Ze besloten om actie te gaan voeren.

Zo wordt geadviseerd om bedrijven met "relatief hoge emissies of verouderde stalsystemen" uit de buurt van kwetsbare natuurgebieden te verwijderen. De veehouders die schoner produceren moeten daarentegen wel meer ruimte krijgen.

Kemp: "In de CO2- en stikstofdiscussie wordt veelvuldig verwezen naar de landbouw, terwijl dit niet is gebaseerd op feiten maar op rekenmodellen en aannames. De RIVM-metingen zijn geen harde feiten."

De boeren stellen kortom dat de huidige metingen van CO2 en stikstof gekleurd zijn - en dus dat het beleid gebaseerd wordt op onjuiste aannames. Punt twee van hun standpuntenlijst is dan ook dat de metingen voortaan "door een onafhankelijke partij" moeten worden gedaan die "door de gehele sector wordt ondersteund en geaccepteerd".