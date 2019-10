De inflatie in de eurozone is in september verder teruggezakt. De consumentenprijzen stegen vorige maand met 0,9 procent, het laagste punt sinds eind 2016.

Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Ook de kerninflatie blijft laag op 1 procent. De kerninflatie is de inflatie zonder de prijzen van energie en voedsel, die vaak sterk op en neer bewegen.

De verder dalende inflatie is een tegenvaller. De Europese Centrale Bank (ECB) een inflatie van "iets onder 2 procent" als doel. De ECB probeert al jaren om de inflatie op te krikken door middel van steunmaatregelen. Onlangs publiceerde het weer een nieuw pakket steunmaatregelen.

Daarnaast zijn er ook slechte cijfers van onderzoeksbureau IHS Markit met betrekking tot de Europese industrie. De inkoopmanagersindex (PMI) is gedaald tot het laagste niveau sinds oktober 2012. Dat heeft met name te maken met een flinke afname in het aantal orders.