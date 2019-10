De kandidatenverkenner van het UWV, die mensen met een arbeidsbeperking aan een baan moest helpen, werkt amper. Dat schrijft Trouw dinsdag op basis van een opgevraagd rapport en eigen onderzoek. Nog geen 8 procent van de ruim 150.000 mensen die in de databank zijn opgenomen is beschikbaar voor werk.

De overige mensen in de databank kunnen of willen niet werken, zitten nog op school of hebben al een baan.

Volgens de krant heeft het UWV van veel mensen in de databank simpelweg geen informatie. Zo is van 42 procent niet bekend wat het opleidingsniveau is, en is van meer dan 60.000 mensen niet duidelijk in welke sectoren ze willen werken. Er is bij de overheidsinstelling zelfs zo weinig bekend dat veel ingeschrevenen niet gevonden kunnen worden.

Het UWV erkent bovendien dat bij meer dan een kwart van de mensen niet bekend is op wat voor manier ze inzetbaar zijn. Door alle tekortkomingen komen nauwelijks mensen via de verkenner aan een baan; in 2017 en 2018 waren het er rond de honderd.

In 2016 lanceerde het UWV de online personeelsbank voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers zouden via de databank mensen kunnen vinden die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, was het idee. De databank was onderdeel van het plan om 125.000 mensen aan werk te helpen nadat sociale werkplaatsen sloten.

Al in 2018 publiceerde onderzoeksbureau Mediatest een onderzoek over de personeelsbank dat concludeerde dat deze ernstig tekortschoot. Ook zouden de makers van het systeem al vroeg hebben gemeld dat veel gegevens over kandidaten misten. Volgens Trouw zijn de IT-kosten van de online databank al opgelopen tot 1,3 miljoen euro.