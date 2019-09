Thomas Cook Nederland is failliet. Het bedrijf vroeg de rechtbank van Amsterdam om de surseance van betaling om te zetten in faillissement, en de rechtbank stemde hiermee in. Voor de circa tweehonderd medewerkers van de Nederlandse tak is collectief ontslag aangevraagd.

"In de afgelopen week hebben het management en de bewindvoerder naarstig gezocht naar mogelijkheden voor Thomas Cook Nederland om zelfstandig of in samenwerking met Thomas Cook in andere Europese landen verder te gaan", aldus het persbericht van het bedrijf. Dat lukte niet op korte termijn, waardoor er geen andere optie was dan een faillissement.

Bewindvoerder Hanneke De Coninck-Smolders is benoemd tot curator. Komende weken zal zij in gesprek gaan met potentiële kopers voor de gehele Nederlandse tak, of delen ervan. Volgens het bedrijf hebben zich al enkele geïnteresseerden gemeld.

Voor de gedupeerde reizigers van Thomas Cook Nederland verandert er niets. Die worden nu al bijgestaan door de Stichting Garantiefonds Reizen (SGR). Vorige week waren er zo'n tienduizend Nederlands op reis via de reisorganisatie. Die worden bijgestaan door reisorganisatie TUI. In totaal zijn er 50.000 gedupeerden.