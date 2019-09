KPN heeft de benoeming van Dominique Leroy als nieuwe CEO teruggetrokken, nadat onlangs bekend werd dat het parket van Brussel gerechterlijk onderzoek tegen de topvrouw is gestart. De reden is dat de duur van de procedure onduidelijk en onvoorspelbaar is, staat in een persbericht van het telecombedrijf.

Begin september werd de benoeming van Leroy aangekondigd. Twee weken later werd het gerechterlijk onderzoek bekend. Het onderzoek gaat over het mogelijke misbruik van voorkennis bij de handel in Proximus-aandelen. Leroy is nu nog CEO van telecombedrijf Proximus, en zou vanaf 1 december aantreden bij KPN.

Voorzitter van de Raad van Toezicht, Duco Sickinghe, noemt het afzien van de benoeming een lastige beslissing, aangezien Leroy naam heeft gemaakt als een onderlegd leidinggevende. Toch achten de Raad van Commissarissen en de Raad van Toezicht de timing en duur van het proces niet in het belang van KPN.

Als gevolg van de beslissing gaat de aandeelhoudersvergadering van maandag 28 oktober niet door. Joost Farwerck neemt tijdelijk de positie van voorzitter van Raad van Bestuur en het directiecomité in.

Huidig KPN-CEO Maximo Ibarra maakte in juni zijn ontslag bekend, na slechts een jaar op die positie. Hij zei weg te gaan om "dringende familiale redenen". Ibarra legt maandag zijn functie neer.