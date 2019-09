De eigenaren van honderden gebouwen hangt een kostenpost van miljoenen boven het hoofd, omdat ze moeten voldoen aan aangescherpte bouwregels, schrijft Het Financieele Dagblad (FD) maandag op basis van bouwexperts.

Twee jaar geleden stortte bij luchthaven Eindhoven zonder aanleiding een parkeergarage gedeeltelijk in. Inmiddels is de garage opnieuw opgebouwd en opent deze dinsdag.

Het type vloer dat was gebruikt, is sinds 2000 veel toegepast in kantoren en parkeergarages. Deze zogenoemde breedplaatvloeren zijn tot twee derde zwakker dan werd aangenomen. Uit de nieuwste onderzoeken blijkt bovendien dat ook afgeleiden van de vloersoort minder sterk zijn dan gedacht.

De gebouwen met deze vloertypen liggen dan ook onder de loep. Hoewel niet meteen wordt gevreesd voor instortingsgevaar, moeten de gebouwen wel snel gecontroleerd worden, en mogelijk gerepareerd. De kosten voor herstel zouden oplopen tot meer dan 1 miljoen euro per gebouw.

Ook de overheid heeft gebouwen in handen die in aanmerking komen voor een controle, zoals de rechtbank in Zwolle en het ministerie van Binnenlandse Zaken, die dus mogelijk ook moeten worden hersteld. Deze panden werden in het voorjaar al op een lijst gezet. Naar schatting lopen de kosten in de miljoenen, aldus een bouwkenner in het FD.

De risicovolste panden moeten in 2020 gecontroleerd en aangepast zijn. Daarna volgen de minder risicovolle gebouwen. Gebouweigenaren die weigeren mee te werken, riskeren dat de gemeente het pand onbruikbaar verklaart.