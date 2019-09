Opnieuw is er een defect bij een van Boeings toestellen ontdekt. Een onderdeel dat de romp van het vliegtuig met de vleugels verbindt kan barsten, schrijft Komonews zaterdag na bevestiging van Boeing zelf.

Volgens de Amerikaanse nieuwssite helpen de zogeheten pickle forks de balans in het vliegtuig te bewaren en vangt het aerodynamische krachten op die anders het vliegtuig zouden 'verbuigen'.

Een team van Boeing heeft een onderzoek naar het defect ingesteld. Het is niet duidelijk hoeveel toestellen wereldwijd momenteel vliegen met het breekbare onderdeel. Normaliter zou de pickle fork meer dan 90.000 vluchten moeten kunnen overleven, schrijft de Amerikaanse nieuwssite.

Het defect werd ontdekt bij een toestel dat 'pas' 35.000 keer een vliegroute had afgelegd.

'Defect is bij een kleine groep toestellen gesignaleerd'

Boeing zegt in reactie op de berichtgeving van Komonews dat het in contact staat met de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. Volgens het bedrijf is het defect bij een kleine groep vliegtuigen gesignaleerd die momenteel een onderhoudsbeurt ondergaan en zouden er nog geen incidenten zijn geweest met toestellen die momenteel gebruikt worden.

De FAA schrijft dat meerdere 737-NG toestellen geïnspecteerd gaan worden. Het zou vooral gaan om vliegtuigen die momenteel worden ingezet op drukbezochte lijnvluchten.

De Boeing 737 New Generation (NG) werd in 1997 in productie genomen en is de derde generatie van de 737-toestellen. De Boeing 737-MAX toestellen staan momenteel wereldwijd aan de grond nadat twee vliegtuigrampen met het type toestel werden veroorzaakt. Daar kwamen 346 mensen bij om het leven. De ongelukken gebeurden in Indonesië (2018) en Ethiopië (2019).