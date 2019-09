Thalys en Eurostar, aanbieders van treinreizen op hogesnelheidslijnen, willen fuseren. Het voorstel voor deze samensmelting tot een nieuwe treingigant is onder de naam 'Green Speed' voorgelegd aan de besturen van beide bedrijven.

Het is een poging van het Britse Eurostar en het Franse Thalys om een serieuze concurrent voor budgetmaatschappijen als Ryanair en easyJet te worden. Met de samensmelting kunnen reizigers zonder over te stappen reizen tussen bijvoorbeeld Londen en Keulen.

Samen opereren Eurostar en Thalys in vijf landen (Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, België, Nederland en Duitsland) waar op dit moment elke dag 112 treinen rijden.

Nu vervoeren ze gezamenlijk meer dan 18,5 miljoen passagiers per dag. Dit willen de twee bedrijven zien groeien naar 30 miljoen passagiers tegen 2030. Een ambitieus doel, dat ze hopen te behalen dankzij een "nieuwe generatie van milieubewuste en verantwoordelijke reizigers", schrijft het Franse vervoersbedrijf SNCF in een statement.

SNCF is de grootste aandeelhouder van zowel Thalys als Eurostar. Met de samensmelting moet er ook één ticketsysteem komen, dat het gemakkelijker maakt voor reizigers om hun reizen te boeken. Ook zetten de bedrijven in op verbeterde reisschema's. De fusie moet volgens SNCF "een extra reden worden om de trein te verkiezen boven reizen via de weg of de lucht in Europa".

De samensmelting van de twee bedrijven moet ook nog goedgekeurd worden door de Europese mededingingsautoriteit.