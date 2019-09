De ANWB is in 2018 14.000 keer uitgerukt om automobilisten te helpen die benzine in hun dieselauto hadden gegooid (of andersom), blijkt uit cijfers van de ANWB die BNR heeft opgevraagd.

"Een fout is snel gemaakt. Vooral als je niet in je eigen auto rijdt, maar in die van je partner of een leenauto van de garage", zegt een woordvoerder van de ANWB tegen NU.nl.

Volgens de pechhulpverstrekker is er sprake van een dalende trend; in 2011 waren er meer dan 22.000 mensen die hulp zochten na verkeerd te hebben getankt.

Dit lijkt te komen doordat de aanduidingen van de verschillende soorten brandstof bij pompstations zijn verbeterd. Ook zijn mensen oplettender en staan er vaker etiketten bij de vulopening van de autotank.

Start de motor niet, anders zijn de rapen gaar

Na een verkeerde tankbeurt heeft de wegenwacht ongeveer anderhalf uur nodig om de tank leeg te zuigen en de auto-elektronica te resetten. "Het allerbelangrijkst is dat mensen niet de motor starten om de auto te verplaatsen. Want zodra de brandstof in het systeem terechtkomt, zijn de rapen gaar. Vooral dieselmotoren zijn hiervoor overgevoelig."

Overigens rukt de pechhulpdienst veel vaker uit voor andere problemen. Zo komen startproblemen en lekke banden het vaakst voor. Jaarlijks helpt de wegenwacht van de ANWB zo'n 1,2 miljoen autorijders met pech.