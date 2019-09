ABN AMRO wordt onderzocht met betrekking tot de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), meldt de bank donderdag. Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft de bank hiervan woensdag op de hoogte gesteld.

ABN AMRO laat weten volledig mee te werken aan het onderzoek.

In augustus meldde de bank dat het al zijn particuliere klanten in Nederland onder de loep moest nemen van De Nederlandsche Bank (DNB), in de strijd tegen witwassen. DNB liet ABN destijds weten dat de bank de dossiers op bepaalde punten beter moest controleren.

Het is niet duidelijk of die ontwikkelingen iets te maken hebben met het huidige onderzoek van het OM. Ook ABN AMRO zelf heeft nog niets te horen gekregen over de precieze inhoud van het onderzoek.