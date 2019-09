De CEO en medeoprichter van de Amerikaanse kantoorverhuurder WeWork treedt af, meldt het bedrijf dinsdagavond Nederlandse tijd. De geruchten gingen daarvoor al; Adam Neumann zou onder druk van investeerders een stap terug zetten.

Neumann zegt in het persbericht dat de aandacht voor zijn persoon te afleidend werd, en dat hij daarom het besluit in belang van het bedrijf nam om af te treden. Hij blijft wel aan als niet-uitvoerende voorzitter van de raad van bestuur.

We Company-CFO Artie Minson en vicevoorzitter Sebastian Gunningham worden beiden interim-CEO van het bedrijf. Zij vervullen deze functie tot er een definitieve vervanger is gevonden. We Company is het moederbedrijf van WeWork.

De afgelopen tijd was er veel te doen over de geplande beursgang van WeWork. We Company was van plan naar de beurs te gaan, en schatte in januari dat het bedrijf 47 miljard dollar (42,7 miljard euro) waard was. Die schatting verlaagde het bedrijf halverwege september echter dramatisch, naar tussen de 10 en 12 miljard dollar.

Vervolgens besloot het bedrijf enkele dagen na de lagere waardebepaling de beursgang uit te stellen naar ergens later in het jaar. De vrees was dat er niet genoeg investeerders aan boord zouden zijn.