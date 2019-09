Minstens 85 grote zorgbedrijven maken al minimaal twee jaar ongebruikelijk veel winst, blijkt woensdag uit onderzoek van de journalistieke platforms Pointer, Reporter Radio en Follow the Money. "Dubbele zwarte cijfers schrijven is nergens voor nodig", zegt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in een reactie op het onderzoek.

Voor het onderzoek zijn de gedigitaliseerde jaarrekeningen onderzocht die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gebruikt. Die gegevens zijn openbaar. Het gaat om bedrijven in de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en thuiszorg. In die sector zijn winstpercentages van 2 tot 3 gangbaar.

Minister De Jonge zegt in een reactie dat er "op zich niets mis is met winst", maar volgens hem is het niet mogelijk om goede zorg te leveren en tegelijkertijd zoveel geld over te houden.

"Geld voor de zorg is bedoeld voor zorg en moet alleen aan de zorg worden besteed. Zorg is dienen en niet verdienen", aldus minister De Jonge. "De huidige wet is niet genoeg om de rotte appels buiten de mand te houden. Die gaan we dus aanpassen", stelt De Jonge.

Alleen de grootste zorginstellingen zijn onderzocht

De drie journalistieke platformen hebben alleen naar de 1.308 grootste van de in totaal 3.798 zorginstellingen gekeken. Uit het dataonderzoek blijkt dat minimaal 85 zorgbedrijven al in ieder geval twee jaar op rij een winstmarge van meer dan 10 procent hebben geboekt.

De dataset die uit het onderzoek is voortgekomen, is ter controle ingezien door NU.nl. Zeven bedrijven hebben winstpercentages van boven de 40 procent geboekt en twee daarvan zitten zelfs boven de 50 procent.

Eerder dit jaar kwamen dezelfde drie journalistieke platforms al met een dataonderzoek met gegevens van 2017. Nu zijn daar dus ook de cijfers van 2018 aan toegevoegd.

Aangezien sommige bedrijven hun jaarrekening over 2018 nog niet hebben gedeponeerd of dit op een onvolledige of onjuiste manier hebben gedaan, kan de lijst zelfs nog langer worden.