Alle reizen die via Neckermann of Thomas Cook Nederland geboekt zijn en nog gepland staan, gaan niet door. Dat meldt de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) dinsdag. Wel zou er een mogelijkheid zijn om aanspraak te maken op een vergoeding of een reis via een ander bureau.

"U ontvangt binnenkort instructies voor het afwikkelen van uw claim", aldus SGR het bericht aan de reizigers. Volgens SGR zijn er zo'n 50.000 gedupeerden. "U kunt ook naar een bij SGR aangesloten reisbureau gaan en daar een andere reis uitzoeken onder verrekening van uw aanspraak op SGR. Uw reisbureau zal u verder helpen."

De SGR dekt als garantiefonds de vooruitbetaalde reissom van mensen die geboekt hebben bij aangesloten organisaties, zoals OAD Reizen, TUI en D-Reizen.

Via de website van het garantiefonds kunnen gedupeerden die bij een aangesloten bedrijf geboekt hebben, nalopen welke stappen ze moeten zetten. "U zult hulp en bijstand ontvangen en uw boeking is gedekt door SGR. Eventuele extra kosten van uw verblijf en uw terugvlucht worden terugbetaald, conform de garantieregeling van SGR."

Doorstartgesprekken nog 'in volle gang'

Thomas Cook-woordvoerder Hanita van der Meer laat dinsdagmiddag weten dat de gesprekken over een doorstart van de Nederlandse tak nog in volle gang zijn. "De hoop is nog nergens opgegeven", zegt ze, ook verwijzend naar de gesprekken die in andere landen nog gaande zijn.