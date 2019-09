Het faillissement van Thomas Cook raakt veel mensen; of je nou een reis hebt geboekt die nog in de toekomst ligt of al voor een dichte hoteldeur staat. Naar schatting zijn er zo'n 50.000 gedupeerden in Nederland. NU.nl laat enkele mensen aan het woord die de chaos dinsdag meemaakten.

Thomas Cook Nederland annuleerde eerder op dinsdag alle geboekte reizen - ook die van Neckermann - ondanks de inspanningen van de Nederlandse tak om ze te blijven uitvoeren. Het is nog onduidelijk wat er nu met het bedrijf gaat gebeuren, maar op bepaalde plekken is de wanorde wel behoorlijk te merken.

"Wij en vele andere reizigers worden op locatie door hotels geweigerd, omdat die bang zijn niet betaald te worden, wat illegaal is. Nederlandse toeristen stranden dus alsnog", laat reiziger Marie Wessels NU.nl dinsdagochtend weten. Ze zit op Ibiza en werd onaangenaam verrast toen ze haar hotel niet in mocht.

“Ik moest de volledige reissom van 1.100 euro aftikken.” Rebecca, reiziger op Ibiza

Ook Rebecca (haar achternaam is bekend bij de redactie) stond op Ibiza met lege handen, nadat ze maandagavond na een vlucht en busrit bij het hotel was aangekomen. Van tevoren had ze nog met de touroperator gebeld en die had haar verteld dat ze de reis gewoon kon maken. "Ik moest de volledige reissom van 1.100 euro aftikken om de kamer in te mogen, dus ik had eigenlijk geen andere keus."

Een andere reiziger werd al tijdens het boarden uit de rij gepikt, omdat de reis via Thomas Cook was geboekt. De koffers moesten weer opgehaald worden, was de boodschap. Om toch op de plaats van bestemming te komen, boekte de reiziger zelf een nieuw ticket.

Judith Keijmel zit momenteel in Marokko. Ze kreeg van de reisorganisatie het advies om de hotelrekening van 530 euro eerst uit eigen zak te betalen. Bij terugkomst kan dat bedrag geclaimd worden bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). "Niemand kan uiteraard zeggen hoelang het duurt voor we dat geld terugzien. We vliegen de 27e terug, hoop ik."

Gerustgesteld door Stichting Garantiefonds Reisgelden

Veel mensen hebben inmiddels wel een geruststellend bericht ontvangen van bijvoorbeeld een ander reisbureau dat garant staat voor de reis. SGR raadt klanten van Thomas Cook vooral aan rustig te blijven. "Eventuele extra kosten van uw verblijf en uw terugvlucht worden terugbetaald, conform de garantieregeling", aldus de stichting.

Er zijn ook mensen die nog niet aan hun reis begonnen zijn, maar wel in onzekerheid verkeren. Ze weten niet of hun reis nog kan doorgaan en wie dan voor de eventuele extra kosten opdraait. Wie nog niets gehoord heeft, kan het beste nog even afwachten. Er wordt op dit moment voorrang verleend aan de reizigers die zeer binnenkort vertrekken of al weg zijn, aldus SGR.