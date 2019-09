Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) opent dinsdag vanaf 9.30 uur een noodnummer voor Nederlandse reizigers die op vakantie zijn met Thomas Cook of er nog mee op pad gaan. Maandagavond werd bekend dat alle Thomas Cook-reizen voor dinsdag geschrapt werden, hierdoor zijn zo'n duizend Nederlanders getroffen.

Het nummer dat SGR beschikbaar stelt is bedoeld voor reizigers die op vakantie in de problemen zijn gekomen doordat bijvoorbeeld hoteluitbaters lastig doen. Zo meldde een gedupeerde dinsdag op het NOS Radio 1 Journaal bijvoorbeeld dat haar elektronische kamersleutel was geblokkeerd door het hotel waar ze in verbleef. Het garantiefonds werkt samen met reisorganisatie TUI, die daarvoor een callcenter heeft ingericht.

De vakanties bij Thomas Cook Nederland werden geannuleerd vanwege het faillissement van het Britse moederbedrijf van de reisorganisatie. Thomas Cook Nederland heeft toen financieel onvermogen aangemeld bij de SGR. Reizigers kunnen daardoor een claim indienen bij het garantiefonds voor hun vooruitbetaalde reissom.

Of de Thomas Cook-reizen die voor woensdag op de planning staan doorgaan, is nog niet bekend. De reisorganisatie zei maandag dat daar dinsdag in de loop van de dag meer over bekend wordt.

Tienduizend Nederlanders momenteel op bestemming met Thomas Cook

Momenteel zijn er nog zo'n tienduizend Nederlanders met Thomas Cook in het buitenland, vertelt Frank Oostdam, directeur van reisbrancheorganisatie ANVR dinsdag in het NOS Radio 1 Journaal. Oostdam, die ook spreekt namens SGR, zegt dat Nederlandse reisgangers geen Britse taferelen hoeven te vrezen, waarbij reizigers op vliegvelden zijn gestrand.

"Mensen die nu op hun bestemming zijn, kunnen hun vakantie normaal uitvieren. En vervolgens met het vliegtuig terugkomen", zegt Oostdam. De kans dat Nederlandse reisgangers net als vele Britse toeristen stranden, is klein, omdat Thomas Cook zelf niet vliegt in Nederland. Vluchten van de reisorganisatie worden doorgaans uitgevoerd door Transavia.

Wel zijn er toeristen die op reis zijn met Thomas Cook en geweigerd worden bij hun hotels, omdat de reisorganisatie de rekening voor het hotel nog niet heeft betaald. Deze reizigers moeten zich melden bij reisorganisatie TUI, zegt SGR-woordvoerder Mirjam Dresmé, zij zullen reizigers opvangen en uit de brand helpen. Het noodnummer van TUI is 070 - 30 711 11