De via Thomas Cook Nederland geboekte reizen van zo'n duizend Nederlanders die dinsdag vanuit Nederland zouden vertrekken, zijn geannuleerd. Dit is een gevolg van het faillissement van het Britse moederbedrijf, laat de touroperator maandagavond weten.

"Er is de afgelopen 24 uur gekeken naar de mogelijkheden om de bij Thomas Cook Nederland (Thomas Cook/Neckermann Reizen) geboekte reizen uit te blijven voeren. Ondanks alle inspanningen is dit helaas niet gelukt", schrijft de touroperator in een persbericht.

Ook kan Thomas Cook Nederland niet garanderen dat de reizigers gebruik kunnen maken van de geboekte accommodatie.

Eerder op maandag zei de woordvoerder van Thomas Cook Nederland dat het Britse faillissement geen gevolgen zou hebben voor vertrekkende reizigers. Ongeveer 40.000 tot 50.000 Nederlanders hebben een reis in de periode tot het einde van de winter geboekt.

De gevolgen voor de boekingen vanaf 25 september zijn nog niet duidelijk.

Thomas Cook Nederland: 'Nog geen faillissement aangevraagd'

De Britse touroperator Thomas Cook is maandag per direct met alle activiteiten gestopt, omdat het bedrijf de benodigde financiële middelen voor het voorkomen van een faillissement niet heeft kunnen bemachtigen.

De woordvoerder van de Nederlandse tak benadrukt maandagavond dat hier nog geen officieel faillissement is aangevraagd. Wel is er officieel melding gemaakt bij de Stichting Garantiefonds Reizen. Klanten met pakketreizen zijn beschermd via deze stichting.

De Nederlandse tak van de operator probeert de schade verder te beperken. Eerder op maandag liet een woordvoerder weten dat de duizenden Nederlanders die via Thomas Cook op vakantie zijn hun reis niet per direct hoeven af te breken.