De economie van de eurozone lijkt in het derde kwartaal te zijn stilgevallen, blijkt uit cijfers van marktonderzoeker IHS Markit over de activiteiten van inkoopmanagers. De samengestelde inkoopmanagersindex, die de bedrijvigheid in zowel de dienstensector als de industrie weerspiegelt, daalde van 51,9 punten in augustus naar 50,4 in september.

De stand is een stuk lager dan verwacht en staat nu op het laagste niveau in ruim zes jaar. Analisten van persbureau Bloomberg hadden van tevoren gerekend op 52,0 punten, een stijging dus ten opzichte van augustus. Onder de 50,0 punten is er sprake van een krimp

"De uitkomsten van het onderzoek suggereren dat de risico's voor de economie neerwaarts zijn en de economie in de komende maanden zal krimpen", schrijft Chris Williamson, hoofdeconoom bij IHS Markit.

Het meest zorgwekkend voor de Europese economie is de achteruitgang in de dienstverleningssector. De dienstensector blijft al maandenlang overeind, terwijl de verwerkende industrie al maandenlang in de hoek zit waar de klappen vallen. De dienstensector daalde van 53,5 punten naar 52,0 punten.

De verwerkende, harde industrie, kreeg de zwaarste klap te verduren. De verwerkende industrie daalde verder van 47,0 punten in augustus naar 45,6 in september. Vooral de Duitse economie ondervindt hier hinder van; die economie is meer gericht op de verwerkende industrie dan bijvoorbeeld de Nederlandse.