Voetbalclub Ajax is maandag na een herweging van beursexploitant Euronext naar een hogere beursindex gepromoveerd. Ajax promoveert daarmee naar de graadmeter voor kleinere fondsen, de AScX.

Niet alleen Ajax promoveert, ook Neways Electronics, een maker van elektrotechnische onderdelen, maakt de stap naar de AScX. De beursindex is na de AEX en de AMX de 'derde divisie' voor Nederlandse beursgraadmeters.

Op de AScX kwamen twee plekken vrij na het vertrek van Zonnatura-fabrikant Wessanen en online beleggingsbank BinckBank uit de index. Ajax en Neways Electronics stonden op basis van berekeningen van Euronext, waarin de marktwaarde van een bedrijf en de verhandelbaarheid van een aandeel worden meegerekend, vooraan in de rij om de twee op te volgen.

Of de bedrijven zullen profiteren van de promotie, is niet duidelijk. Er zijn namelijk geen trackers voor de smallcapindex, een geldinstroom afkomstig van passieve beleggers zullen ze dus niet snel krijgen.

Ajax was in het vorige voetbalseizoen een van de meest succesvolle bedrijven op de beurs. Een aandeel van Ajax steeg tussen september vorig jaar en juni dit jaar met ruim 30 procent. De voetbalclub was succesvol in de Champions League, waardoor de club tientallen miljoenen bij kon schrijven. Ajax werd uiteindelijk in de halve finale in de blessuretijd uitgeschakeld door Tottenham Hotspur.