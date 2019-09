Pensioenfondsen die in de problemen zitten, zouden niet moeten wachten met het korten van pensioenen, vindt DNB-president Klaas Knot. "Uitstel van korten betekent dat de rekening doorschuift naar jongere generaties," zegt hij in gesprek met De Telegraaf.

De grote pensioenfondsen staan er momenteel zo slecht voor dat ze zeer waarschijnlijk moeten korten. De twee grootste pensioenfondsen hebben momenteel zelfs een dekkingsgraad van onder de 90 procent.

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de pensioenverplichtingen en het geld in kas. Bij 100 procent is er precies genoeg geld in kas, bij alles daaronder zijn er te weinig middelen om de pensioenverplichtingen na te komen.

Volgens Knot is het nu beter om "op een bepaald moment de pijn te nemen" en dus te korten op de pensioenen. "Als je dit steeds voor je uitschuift, dan hou je steeds die onzekerheid. Dat hebben we nu al jaren gedaan, de rek is er een keer uit.”

'Schuld ligt niet alleen bij ECB'

Een van de redenen waarom de pensioenfondsen het lastig hebben, is de lage rente. Knot erkent in De Telegraaf dat het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) hier een factor in is, maar vindt het te makkelijk om de ECB de schuld te geven van de kortingen. "Er is in de pensioenwereld meer misgegaan. Er zijn ook pensioenfondsen die helemaal niet hoeven te korten en zelfs de pensioenen indexeren. Die hebben andere beleggingskeuzes gemaakt."

De langzame hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel heeft volgens Knot niet meegeholpen. "Tien jaar geleden spraken we al over een pensioenhervorming. Dat heeft tien jaar geduurd. Dan zijn we nu natuurlijk laat.”

Kritiek op ECB-beleid

De ECB kondigde eerder deze maand een nog lagere rente en een nieuw pakket aan maatregelen aan. Niet lang daarna kwam Knot met een officiële verklaring waarin hij zijn onvrede uitte over dat beleid - iets wat redelijk uniek is.

Die persverklaring heeft Knot vooraf gedeeld met zijn collega's, vertelt Knot nu. "De ervaring leert dat dit soort meningsverschillen nooit binnenskamers blijft. Om mijn collega’s niet te verrassen heb ik dan ook aangekondigd dat ik met een publieke toelichting zou komen."