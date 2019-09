Door de nieuwe cao in de kinderopvang kunnen honderden pedagogisch medewerkers niet meer direct aan de slag in die branche, meldt Radio 1-programma Reporter Radio zaterdag. Sinds vorig jaar is de lijst met diploma's die toegang geven tot een baan sterk ingekort, terwijl de personeelstekorten in de sector groot zijn.

Met name voormalig pedagogisch medewerkers met een verouderd diploma die willen terugkeren in het vakgebied, kunnen lastig aan de slag.

Momenteel zijn er zo'n drieduizend vacatures in de kinderopvang, blijkt uit cijfers van zorgonderzoeksbureau Prismant. Volgens die organisatie zal het tekort de komende jaren verder oplopen. In het positiefste scenario zou er over drie jaar sprake zijn van een tekort van 5.300 medewerkers, in het slechtste geval zouden er tegen die tijd zo'n 8.900 vacatures zijn.

Herintreders die bijvoorbeeld een paar jaar in het onderwijs hebben gewerkt, moeten een zogeheten gelijkstelling aanvragen als ze willen terugkeren naar de kinderopvang en het diploma niet in de nieuwe cao is opgenomen.

Van alle 224 gelijkstellingen die dit jaar tot nu toe zijn aangevraagd, is grofweg 70 procent toegekend, zegt FCB, het bureau dat de verzoeken behandelt. Die procedure duurt bovendien minimaal vijf weken. In drukke tijden kan dit oplopen tot zes of zeven weken.

'Voeg ook opleiding Kraamzorg toe'

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) denkt dat er te veel geschikte diploma's van de toestemmingslijst zijn geschrapt, en wil graag dat de opleidingen Kraamzorg en HBO-jeugdwelzijnswerk worden toegevoegd.

"Voor ons is onvoldoende onderbouwd op basis waarvan de opleidingslijst is aangepast. Wij denken dat er te rigide is geschrapt. Er is te technisch naar opleidingen gekeken", aldus voorzitter Sharon Gesthuizen tegen Reporter Radio.

Vakbond FNV is het daar niet mee eens. Die wijst naar de kwaliteitseisen die zijn gesteld aan werken met kinderen, waardoor slechts een beperkt aantal diploma's geschikt zou zijn voor een baan in de branche.