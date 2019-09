De oprichter van Dream or Donate, de crowdfundingsite die onlangs plotseling uit de lucht verdween, treft een schikking met de gedupeerden. Dat meldt advocatenkantoor De Vries & Kasem, dat de gedupeerden vertegenwoordigt.

Van de meeste gedupeerden wordt de schade volledig vergoed. Een deel van het bedrag is afkomstig van donateurs. In het geval van een paar gedupeerden is dat niet zo, omdat niet precies kon worden vastgesteld hoe hoog de geleden schade was.

"Veel gedupeerden zitten in zeer kwetsbare situaties en zijn de crowdfundingactie niet uit luxe maar uit noodzaak gestart. Het stemt ons tevreden dat via deze schikking de gedupeerden hun schade snel vergoed krijgen en hun droom kunnen laten uitkomen", zegt advocaat Royce de Vries.

Dream or Donate was een van de grotere donatiewebsites in Nederland. Op de site konden mensen geld inzamelen. Projecten varieerden van inzamelingsacties voor ernstig zieke mensen tot mensen die hun vakantie met donaties willen bekostigen.

Inboedel te koop

Toen de site offline ging stond er nog voor ruim drie ton uit bij lopende projecten. De oprichter zei destijds dat de site gehackt is en dat bij de projecten verkeerde bedragen werden weergegeven. Veel mensen zetten hun twijfels bij die verklaring. Uiteindelijk startte ook de politie een "oriënterend onderzoek", waarbij onder meer de telefoon van de oprichter in beslag werd genomen.

De zaak werd nog opmerkelijker toen de oprichter van de site een belangrijk deel van zijn inboedel op Marktplaats te koop zette om aan geld te komen. Onder meer een grote tafel, een aantal kunstwerken en een auto werden te koop gezet.