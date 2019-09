Per 1 januari wordt de grens van de Nationale Hypotheek Garantie verhoogd naar 310.000 euro, meldt Waarborgfonds Eigen Woningen. Het is voor het eerst dat de NHG boven de 300.000 euro ligt.

Nu ligt de grens nog op 290.000 euro. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6 procent hoger (328.600 euro).

De NHG is in het leven geroepen om in economisch ongunstige tijden een vangnet te bieden voor het geval mensen hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen. Reden voor het opschroeven van het maximale bedrag is dat de huizenprijzen in de lift zitten.

Sinds 2017 is de kostengrens voor NHG-hypotheken gekoppeld aan de gemiddelde koopsom van aangekochte woningen in de maanden juni, juli en augustus van het voorgaande jaar.