De problemen bij de Britse reis- en vliegorganisatie Thomas Cook zijn nog niet voorbij. Het bedrijf laat vrijdag weten nog eens 200 miljoen Britse pond (zo'n 220 miljoen euro) te moeten lenen om zijn schuldeisers tevreden te stellen en een faillissement af te wenden.

Dat bedrag komt boven op de lening van 900 miljoen pond die het bedrijf eind vorige maand bekendmaakte.

"De herkapitalisatie zal waarschijnlijk leiden tot een flinke verwatering van de belangen van huidige aandelen", aldus het bedrijf, dat ook waarschuwt dat er een risico is dat het hele reddingsplan mislukt.

Het nieuws hakt er flink in op de beurs. Vrijdag rond 11.00 uur staat het aandeel Thomas Cook ongeveer 25 procent in het rood. Eerder op de ochtend was de waarde van het aandeel zelfs ruim gehalveerd.

Het bedrijf heeft last van de flinke concurrentie naar populaire bestemmingen, een hoge schuldenlast en de ongewoon hete zomer van 2018 waardoor het aantal lastminuteboekingen afnam.

De Thomas Cook Group heeft 21.000 mensen in dienst, verspreid over zestien landen. Het bedrijf heeft een geschiedenis die teruggaat tot 1841, toen oprichter Thomas Cook samen met zijn zoon het bedrijf Thomas Cook & Son oprichtte, waarmee zij treinreizen in Engeland verzorgden.