Albert Heijn, Jumbo, Bolletje, Dirk en zes andere bedrijven hebben klanten misleid met volkorenproducten, oordeelt de Reclame Code Commissie (RCC) donderdag.

Het gaat om producten zoals beschuit, biscuits en knäckebröd die 'volkoren' werden genoemd, terwijl er witte bloem in verwerkt was. Hierop diende consumentenorganisatie foodwatch klachten over tien bedrijven in.

De RCC gaf foodwatch gelijk en stelde vast dat alle tien bedrijven in strijd met Europese regelgeving handelden. Hierin is bepaald dat informatie over voedsel niet misleidend mag zijn.

Op de verpakkingen stond niet of niet duidelijk vermeld dat er witte bloem in de producten zat.

Nieuwe volkorenrichtlijn genegeerd

Foodwatch zegt de klachten ingediend te hebben, omdat bedrijven volgens de waakhond klanten blijven misleiden over volkorenproducten, hoewel er bijna twee jaar geleden een nieuwe volkorenrichtlijn is ingesteld door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De betreffende producten zijn volkorencroutons van Albert Heijn, volkorenknäckebröd van Van Vlegelaar (Bachman bij Aldi), Bolletje-boerenbeschuit (donker volkoren), Jumbo-volkorenbiscuits, Detailresult-volkorenbiscuits van Dirk, Go Tan Whole Wheat Noodles, Patria-volkorenvoedingsbiscuits, Superunie Bio+-volkorennoodles, Superunie Gwoon-volkorenbiscuits en Molenaar-volkorenspeltbiscuits.