Google investeert de komende twee jaar een bedrag van zo'n 3 miljard euro in Europese datacentra. Er gaat in ieder geval een bedrag van 600 miljoen naar Finland.

Waar de rest van het bedrag naartoe gaat, is nog niet bekend, laat een woordvoerder van Google weten.

Google heeft in Europa datacentra in Finland, Nederland, België en Ierland. Het is niet waarschijnlijk dat een deel van dit geld ook naar Nederland gaat.

Onlangs maakte Google namelijk al bekend dat het 1 miljard euro in Nederland investeert. Dat geld wordt gebruikt om het bestaande datacentrum in Eemshaven uit te breiden en een nieuw datacentrum in Hollands Kroon te bouwen.