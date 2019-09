Het consumentenvertrouwen is in september weer onder de 0 gedoken. De index van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam uit op -2 punten. In augustus lag het vertrouwen onder consumenten nog op 0.

Een cijfer boven 0 wijst op een positieve houding onder consumenten, onder 0 op negativiteit. De index ligt nog wel boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar: -4.

Consumenten oordelen in september negatiever over de economie dan in augustus. De deelindicator economisch klimaat daalt van -1 naar -3 punten. Consumenten zijn vooral negatiever over de verwachtingen van de economie in de komende twaalf maanden.

De koopbereidheid van consumenten daalt ook iets. Ze zijn een flink stuk negatiever over hun eigen financiële situatie: die deelindicator daalde naar -7 punten.

Huishoudens geven wel meer uit

Tegelijkertijd maakte het CBS bekend dat huishoudens in juli meer hebben uitgeven dan een jaar eerder. De consumptie steeg met 1,7 procent. Er wordt vooral meer besteed aan woninginrichting en huishoudelijke apparaten.

Volgens de CBS Consumptieradar zijn de omstandigheden voor de consumptie in september minder gunstig dan in juli.