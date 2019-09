De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag op Twitter uitgehaald naar de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell. Volgens Trump heeft Powell "geen lef, geen gevoel en geen visie".

Trumps twitterberichten kwamen vlak na het rentebesluit van de Fed. Het stelsel van Amerikaanse centrale banken besloot de belangrijkste rentestand met 25 basispunten te verlagen naar een bandbreedte van 1,75 tot 2 procent.

Die stap is volgens de Amerikaanse president niet groot genoeg. Trump wil dat de Fed, een onafhankelijke instantie, de economie massaal gaat stimuleren. Als de Fed dat niet doet verliezen de Verenigde Staten de concurrentiestrijd met andere economieën, aldus Trump.

De president levert daarom al maandenlang kritiek op het stelsel van centrale banken en de voorzitter daarvan, die Trump overigens zelf aanstelde. Maandag zei Trump al dat de Fed "geen idee" had wat ze aan het doen zijn en woensdag voegde hij daaraan toe dat "Jay Powell en de Federal Reserve wederom falen".

Fed verlaagde de rente vanwege versomberde economische verwachtingen

De Fed verlaagde de rente woensdag vanwege zorgen over de wereldeconomie. Door de alsmaar escalerende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en de grote onzekerheid over de Brexit ziet de tweede helft van het jaar er op handelsgebied steeds somberder uit. Ook voert de Fed de renteverlaging in vanwege "een verzwakking" in bedrijfsinvesteringen en de export.

In totaal stemden zeven van de tien leden van het beleidscomité voor de renteverlaging. Een van de leden wilde een grotere renteverlaging, van 50 basispunten.

Niet duidelijk of verdere renteverlagingen volgen

Of er dit jaar nog een renteverlaging zal komen, is niet zeker. In de zogeheten 'dot plot', waarin zeventien beleidsmakers van het centrale bankenstelsel de rente voorspellen, geven de beleidsmakers van de Fed een wisselend beeld.

Tien van de zeventien leden zeggen dit jaar geen verdere renteverlaging te zien, de overige zeven laten weten nog een verlaging van 25 basispunten te verwachten voor het nieuwe jaar.