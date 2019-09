Online retailgigant Bol.com is met een omzet van 1,64 miljard euro de grootste online retailer van Nederland, meldt e-commercetijdschrift Twinkle donderdag in de lijst met de grootste webshops van het land in 2018, de Twinkle 100 genoemd. De top drie wordt gecompleteerd door webwinkel Coolblue en supermarktketen Albert Heijn.

Coolblue is het enige andere bedrijf dat de miljardgrens kraakt, met een omzet van precies 1 miljard euro. Albert Heijn heeft met een omzet van in totaal 565 miljoen euro de derde grootste omzet. Vorig jaar werd die plek nog bezet door kledingwebwinkel Zalando.

De Duitse kledingwinkel is nu teruggezakt naar plek vier. Een andere online kledingwinkel, Wehkamp, completeert de top vijf. Zalando had in 2018 een omzet van 550 miljoen euro, terwijl Wehkamp een omzet van 530 miljoen euro behaalde.

De Amerikaanse retailgigant Amazon bezet de zesde plaats op de lijst, met totale verkopen van 350 miljoen euro in Nederland. Een flinke sprong in vergelijking met een jaar eerder; in 2017 behaalde Amazon een omzet van 230 miljoen euro.

Supermarktketen Jumbo staat dit jaar voor het eerst in de top tien, met een omzet van 265 miljoen. Online supermarkt Picnic valt daar net buiten en eindigt op de elfde plaats.