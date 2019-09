Het Indiase kabinet heeft woensdag de productie en import van elektronische sigaretten verboden. Het is het derde land dat de producten verbiedt, Brazilië en Thailand gingen India voor. Het verbod zou in het algemeen belang zijn en moet voorkomen dat e-sigaretten tot een "epidemie" onder kinderen en jongvolwassenen leiden.

Het verbod kan later dit jaar nog wel ongeldig worden verklaard door wetgevers, die waarschijnlijk in november weer samenkomen.

De maatregel is onderdeel van het beleid om tabaksproducten in het land te verbieden. De e-sigaret vormt volgens minister van Financiën Nirmala Sitharaman een toenemend risico voor de gezondheid. Volgens de minister wordt de e-sigaret niet langer gepresenteerd als middel om te stoppen met roken, maar als "modestatement".

Tabaksproducenten zetten juist in op deze producten voor het verhogen van de omzet, omdat voor gewone sigaretten steeds strengere regels gelden. Zo meldde British American Tobacco onlangs nog de omzet van deze productgroep tegen 2024 te willen verhogen naar 5 miljard Britse pond (5,6 miljard euro). De hoop van veel bedrijven is dat de e-sigaret een categorie met minder strikte regelgeving wordt.

Ook een grote fabrikant als Philip Morris International, bekend van onder meer Marlboro en Chesterfield, zet in op uitbreiding in de markt voor e-sigaretten en was juist van plan de Indiase markt te betreden. Dat laatste geldt ook voor Juul Labs, een fabrikant die alleen e-sigaretten en vapers produceert. Voor deze bedrijven komt de maatregel dan ook als een vervelende verrassing.

900.000 tabaksdoden per jaar

India staat met 106 miljoen rokers wereldwijd op de tweede plek van landen met de meeste rokers. Het is hiermee een interessant land voor tabaksproducenten. Jaarlijks sterven er in India 900.000 mensen aan ziektes die in verband worden gebracht met tabaksgebruik.

Afgelopen juni verbood San Francisco als eerste Amerikaanse stad de verkoop van e-sigaretten. Dit verbod was bedoeld om "een nieuwe generatie van kinderen" in de stad te behoeden voor verslaving aan nicotine.

Samenstelling van vloeistof is meestal niet bekend

In elektronische sigaretten wordt een vloeistof elektrisch verdampt. De samenstelling van deze vloeistof wordt meestal niet volledig bekendgemaakt. Vaak is er nicotine aan de vloeistof toegevoegd.

Voorstanders van de e-sigaret stellen dat dit product minder schadelijk is dan de traditionele sigaret, terwijl tegenstanders waarschuwen dat er weinig bekend is over de gezondheidseffecten op de lange termijn. Inmiddels zijn verschillende gezondheidsklachten in verband gebracht met het gebruik van e-sigaretten.

Correctie: Eerst schreven we dat India het eerste land was dat e-sigaretten in de ban deed. Dat was onjuist, Thailand en Brazilië gingen India voor. Het is inmiddels aangepast.