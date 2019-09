CETA, het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada, kan het afbouwen van de gaswinning in Groningen belemmeren, waarschuwen Milieudefensie en vakbonden FNV en Handel Anders woensdag in een brief.

Als onderdeel van het handelsverdrag kunnen gas- en oliebedrijven als het Canadese Vermilion Energy en het Amerikaanse ExxonMobil schadeclaims indienen om misgelopen inkomsten op de overheid te verhalen.

Dat zou tot problemen kunnen leiden bij de geplande afbouw van de gaswinning in Groningen. Vorige week maakte minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat bekend dat de gaswinning waarschijnlijk al in 2022 wordt gestopt in plaats van 2030. Dit zal gevolgen hebben voor de winsten van de twee bedrijven, waardoor die volgens de regels van CETA om een schadevergoeding kunnen vragen.

Vermilion is op 65 plaatsen aanwezig in Nederland, waaronder in Franeker, Coevorden en Drachten. ExxonMobil is actief in de gaswinning via de NAM. ExxonMobil werkt in plaatsen als Assen, Appelscha en Emmen en kan via een Canadees dochterbedrijf verhaal halen vanwege mogelijke verliezen.

'CETA kan ook gevolgen hebben voor woningmarkt'

De drie partijen waarschuwen ook voor de gevolgen van het handelsverdrag voor de woningmarkt. Canadese en Amerikaanse investeerders zijn actief in deze sector en kunnen bijvoorbeeld gemeentelijke maatregelen voor het betaalbaar houden van woningen dwarsbomen.

CETA, dat staat voor Comprehensive Economic and Trade Agreement, is overigens nog niet van kracht. Later dit jaar buigt het parlement zich over het handelsverdrag.

"Nederland kan voorkomen dat CETA wordt ingevoerd en daarmee de nationale en lokale democratie beschermen. Maar dan is het wel nodig dat we met name de PvdA, ChristenUnie en D66 oproepen om mens, milieu en democratie boven CETA te stellen", schrijft Freek Bersch, campagneleider bij Milieudefensie.