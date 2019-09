Supermarktketen Albert Heijn is door dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier verkozen tot Liegebeest van het jaar, maakt de organisatie dinsdag bekend. De prijs is bedoeld voor bedrijven die consumenten om de tuin leiden met claims over dierenwelzijn die volgens Wakker Dier niet kloppen.

De supermarkt werd genomineerd vanwege de verpakking van AH Kip. Daar staat op dat kippen "meer ruimte" krijgen, maar daar klopt niks van volgens de dierenwelzijnsorganisatie. Bij de supermarktketen staan er zestien kippen op een vierkante meter, zonder daglicht, stelt Wakker Dier. Daarmee krijgen kippen juist de minste ruimte in vergelijking met andere supermarktketens.

"Dit is een duidelijk signaal aan Albert Heijn dat zijn klanten geen mooie pr-praatjes slikken", schrijft Anne Hilhorst van Wakker Dier. "Het wordt tijd dat bedrijven die zich schuldig maken aan mooie praatjes eindelijk echt stappen gaan zetten voor dierenwelzijn. En niet het leed achter hun producten verbloemen met gelikte pr-taal", aldus Hilhorst.

Het is niet de eerste keer dat Albert Heijn is verkozen tot Liegebeest van het jaar. In 2017 kreeg de keten ook al de prijs, omdat de keten in een artikel over serranoham een foto liet zien van varkens in de wei. Terwijl de dieren in werkelijkheid in krappe stallen leefden. Vorig jaar kreeg Rabobank de titel.

De andere drie genomineerden in de Liegebeest-verkiezing waren "teder geproduceerde" melkchocolade van Milka, "stressvrije" Ierse vleesrunderen van Bord Bia en "liefdevol" afgevoerde lammetjes van Jumbo’s geitenkaas. Jumbo heeft inmiddels gezegd de uitspraak te betreuren en deze te rectificeren.