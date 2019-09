De olieprijs is dinsdag rap gedaald na berichtgeving over een mogelijk snel herstel van de olieproductie in Saoedi-Arabië. Door een droneaanval op twee Saoedische olie-installaties steeg de olieprijs maandag op het hoogtepunt met meer dan 10 procent. Het herstel hiervan zou in eerste instantie enkele maanden kunnen duren, maar ingewijden zeggen nu dat het maximaal drie weken zal duren.

Na de berichtgeving daalde de prijs van een vat Brentolie met 5,6 procent naar 65,2 dollar, omgerekend zo'n 59 euro. Een vat Amerikaanse olie werd 5,5 procent minder waard en kost nu 59,4 dollar.

De aanval op de twee olie-installaties raakte zo'n 5 procent van de wereldwijde olieproductie, waardoor de prijzen maandagochtend omhoog schoten. De hogere olieprijs werd dinsdag aan de pomp doorgerekend: 1 liter benzine kostte ongeveer 1 cent meer.

Een Saoedische topambtenaar zegt nu dat zo'n 70 procent van het productieverlies van 5,7 miljoen vaten olie per dag dinsdag is goedgemaakt. Het zal volgens de ambtenaar nog ongeveer twee tot drie weken duren tot de rest van de productie weer op het oude niveau is.