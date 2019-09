De verwachtingen over de Duitse economie zijn in september iets verbeterd, blijkt uit een enquête van marktonderzoeker ZEW. Waar het vertrouwen over de toekomst van de Duitse economie onder investeerders in augustus nog naar een dieptepunt van -44,1 punten daalde, herstelde de index zich in september iets naar -22,5 punten.

De Duitse economie verkeert al tijden in zwaar weer. Onze oosterburen voelen de gevolgen van de vertragingen van de Chinese economie, onder meer door de handelsoorlog met de Verenigde Staten. Ook de onzekerheid rond de Brexit tart de economie van Duitsland.

Vanwege de vertragende economie is de kans aanwezig dat Duitsland in het derde kwartaal in een recessie belandt. Over het tweede kwartaal kromp de Duitse economie met 0,1 procent en Duitse centrale bank waarschuwde vorige maand voor een nieuwe krimp in het derde kwartaal. Bij twee kwartalen met economische krimp op rij is er sprake van een recessie.

Ondanks het lichte herstel van het vertrouwen onder investeerders over de toekomst van de Duitse economie, waren Duitsers nog wel somber over de huidige status van de Duitse economie. Deze sentimentsindex daalde met 6,4 punten naar 19,9 punten; het laagste punt in negen jaar.