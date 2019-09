The We Company, het moederbedrijf van de Amerikaanse kantoorverhuurder WeWork, stelt haar beursgang uit. Oorspronkelijk zou het deze week naar de beurs gaan, maar dat wordt nu later dit jaar, aldus het bedrijf.

Het bedrijf zou de beursgang hebben afgeblazen uit vrees dat er niet genoeg investeerders aan boord zouden zijn.

De afgelopen maanden groeien de vraagtekens rond het bedrijf. Om de bedrijfsstructuur, maar ook om het verdienmodel. Het bedrijf gaat met de huurcontracten van de panden verplichtingen aan voor de lange termijn, maar verhuurt de kantoorruimte maar voor korte tijd door. Zakt de economie in en is er minder vraag naar flexplekken, dan heeft het bedrijf een probleem.

Oprichter Adam Neumann ligt ook al een tijd onder vuur. Zo zou The We Company hem 5,9 miljoen dollar (ongeveer 5,4 miljoen euro) hebben betaald om eigenaar te worden van de merknaam We. Als huurbaas ontving hij miljoenen dollars via zijn bedrijf, omdat hij zijn eigen panden verhuurde. En hij haalde 700 miljoen dollar uit het bedrijf door nog voor de beursgang aandelen te verkopen.

Flinke korting op de waardering

Vorige week meldden ingewijden dat het bedrijf overweegt voor een lagere waardering naar de beurs te gaan. In januari werd het bedrijf nog op 47 miljard dollar gewaardeerd, maar volgens de bronnen zou het naar de beurs willen voor 10 tot 12 miljard dollar; een flinke korting dus.

WeWork heeft ook in Amsterdam vier locaties, waar vanaf 350 euro per maand een eigen bureau kan worden gehuurd. Wereldwijd heeft het bedrijf meer dan vijfhonderd locaties.