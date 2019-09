Oliegigant Saudi Aramco verwacht dat het weken tot maanden duurt voordat het grootste deel van de productieproblemen is opgelost na een droneaanval op twee productielocaties, zo melden ingewijden maandag aan persbureau Bloomberg. Eerder werd nog aangegeven dat het grootste deel binnen enkele dagen hersteld zou kunnen worden.

Saudi Aramco, de grootste exporteur van ruwe olie ter wereld, is nog bezig met een exacte inventarisatie van de schade. Het concern verwacht dat slechts de helft van de capaciteit binnen een paar dagen kan worden hersteld. Het overige deel duurt langer.

Olie-installaties in Abqaiq en Khurais werden zaterdag door meerdere drones getroffen. Op het olieveld van Abqaiq, in het noordoosten van Saoedi-Arabië, staat de grootste olieraffinaderij ter wereld. Het veld in Khurais, tussen de hoofdstad Riyad en de Perzische Golf, is een van de belangrijkste olievelden van het land.

Door de aanval ligt ongeveer 5 procent van de wereldwijde olieproductie plat. De olieprijzen maakten daardoor maandag een flinke sprong.

VS zet reserves in om olietekort op te vangen

Eerder kwam al naar buiten dat Saudi Aramco oude, inactieve velden aanjaagt om een deel van de verloren productie op te vangen. Ook worden reserves aangesproken. Eerder liet ook de Amerikaanse president Donald Trump al weten dat de VS zijn reserves kan inzetten om capaciteitsproblemen op de oliemarkt op te vangen.

Saudi Aramco is momenteel bezig met voorbereidingen voor een beursgang, waarbij het bedrijf gewaardeerd moet worden op 2 biljoen dollar (ruim 1,8 biljoen euro). Saoedische functionarissen zouden nu bekijken of die beursgang mogelijk moet worden uitgesteld, aldus bronnen tegen zakenkrant The Wall Street Journal.

Volgens de ingewijden willen de Saoedi's wel eerst meer duidelijkheid over de omvang van de schade aan de oliefaciliteiten voordat een besluit over de beursgang wordt genomen.