Chocoladeproducent Tony's Chocolonely is dit boekjaar flink in de rode cijfers geëindigd, zegt topman Henk Jan Beltman maandag in gesprek met RTL Z. Dit "zware verlies" is volgens Beltman te wijten aan uitgaven gerelateerd aan de uitbreiding naar het buitenland.

Wel groeit de chocoladeproducent nog flink door. Volgens Beltman heeft het bedrijf in het gebroken boekjaar 2018/2019 de omzet met 15 miljoen euro zien stijgen naar 70 miljoen euro. Een stijging van 27 procent. De cijfers zijn nog niet officieel, omdat het boekjaar nog doorloopt tot het einde van deze maand.

Ondanks de omzetstijging, lijdt Tony's Chocolonely wel flinke verliezen. "Ik denk dat we zwaar verlieslijdend zijn dit jaar", zegt Beltman tegen RTL Z. Het verlies komt volgens hem met name door kosten die bij de uitbreiding naar het buitenland komen kijken. "Waar we eerst onze groei uit Nederland haalden, hebben we gezegd dat we nu onze groei uit de internationale markt willen halen", aldus de topman.

Tony's Chocolonely heeft met name geld gestoken in de Amerikaanse en Britse markt. "Daarmee hebben we geaccepteerd dat we een dip in de winstgevendheid zouden krijgen", zegt de topman. Hoe groot de investeringen in uitbreiding naar het buitenland waren, is niet bekend.

Vorig jaar kwam net iets meer dan 10 procent van de omzet van Tony's Chocolonely uit het buitenland. Beltman kondigde toen al aan dat het bedrijf verder in het buitenland moest groeien.