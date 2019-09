Defensie heeft elk jaar minder personeel, maar de terugloop van het personeelsbestand neemt wel af, blijkt dinsdag uit cijfers van het CBS. In 2017 vertrokken driehonderd defensiemedewerkers meer dan dat erbij kwamen. Cijfers van 2018 zijn er nog niet.

In totaal vertrokken er in 2017 ruim 4.500 mensen bij defensie. Daar stond de komst van ruim 4.200 personeelsleden tegenover. In 2015 was de uitstroom met 1.500 personen nog vijf keer zo groot als in 2017.

Meer dan de helft van de militairen die bij defensie vertrokken ging werken in de marktsector. Ze vonden relatief vaak een nieuwe baan in de bouw en zakelijke dienstverlening.

Bijna 10 procent kreeg een andere overheidsfunctie en daarvan belandde bijna 4 procent bij de politie.

Defensie gaat meer samenwerken met bedrijfsleven

In een interview met NU.nl vertelde vertrekkend commandant van de Landmacht Leo Beulen vorige maand al dat een vertrek van militairen naar de marktsector niet per se slecht hoeft te zijn, als defensie dan maar wel samenwerkt met het bedrijfsleven.

"Militairen kunnen dan bijvoorbeeld eerst acht jaar bij defensie werken, als ze een gezin willen stichten zes jaar bij een bedrijf en dan vervolgens weer terugkeren bij ons", legde hij uit. Defensie werkt momenteel aan zo'n samenwerking met het bedrijfsleven.

Het personeelstekort bij defensie, dat momenteel 17 procent is, is volgens Beulen niet in een paar jaar tijd opgelost, maar duurt zeker nog "zes tot zeven jaar".

Opvallend is dat 20 procent van de militairen die in 2017 bij defensie kwamen werken vrouw is. Dat is een groter aandeel dan de 14 procent vrouwen die daarvoor al bij defensie werkte.