Het Noord-Brabantse familiebedrijf Royal Agio Cigars wordt in zijn geheel overgenomen door het Deense Scandinavian Tobacco Group (STG), maken de bedrijven maandag bekend.

De Brabantse sigarenproducent, bekend van de sigarenmerken Agio, Balmoral, Panter en Mehari's, behoort met een omzet van 133 miljoen euro in 2018 tot de vier grootste sigarenproducenten ter wereld.

Bij het bedrijf werken wereldwijd zo'n 3.200 medewerkers, verspreid over fabrieken in Nederland, België, Sri Lanka en de Dominicaanse Republiek en eigen verkooporganisaties in de Benelux, Frankrijk, Duitsland, Italië en de Verenigde Staten.

De Denen leggen zo'n 210 miljoen euro neer voor de fabrikant uit Duizel. De sigarenproducent werd in 1904 opgericht door Jacques Wintermans, die daarvoor 200 gulden leende van zijn vader. Vanwege die historie was het volgens de huidige topman, Boris Wintermans, niet eenvoudig om het bedrijf van de hand te doen. "Het was geen gemakkelijke beslissing", schrijft hij.

"We hebben een fantastisch bedrijf met zeer betrokken medewerkers en loyale zakelijke relaties waarvan sommige al meer dan vijftig jaar met ons samenwerken. Maar de combinatie van beide bedrijven zal beter in staat zijn de financiële gevolgen van alsmaar toenemende wet- en regelgeving het hoofd te bieden."