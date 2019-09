De Europese Commissie is van plan om een eigen belasting op digitale diensten te heffen, mocht een poging om dit op G20-niveau te regelen mislukken.

Dat zegt oud-premier van Italië Paolo Gentiloni, die is genomineerd als Eurocommissaris voor Economische Zaken in de aanstaande Commissie-Von der Leyen.

"Mijn eerste taak zal zijn om te bekijken of het mogelijk is om de 'webtaks' te introduceren op het niveau van de OESO of de G20", aldus Gentiloni in de Italiaanse krant La Stampa.

"De Commissie wil daar in 2020 een akkoord bereiken, maar als dat niet mogelijk is zullen we een Europese belasting voorstellen. We zijn niet bereid te wachten.", aldus Gentiloni.

Europese lidstaten proberen al jaren wat te doen aan grote techbedrijven die weinig tot geen belasting betalen in de landen waar zij actief zijn. Een plan om een 'Google-taks' op Europees niveau in te voeren is gestrand, omdat een aantal lidstaten zich hier niet in konden vinden. Andere landen, zoals onlangs Frankrijk, wachten niet op de rest van de EU-lidstaten en hebben zelf al een belasting op digitale diensten ingevoerd.