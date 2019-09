De Nederlandse economie groeit in 2019 minder snel dan vorig jaar en deze vertraging zet ook in 2020 door, voorspellen economen van Rabobank maandag in een nieuw kwartaalbericht. Door mondiale groeivertraging zal onze exportgroei ook afnemen, wat de economie verder onder druk zet.

De Nederlandse economie groeide afgelopen half jaar sneller dan in veel andere Europese landen, wat volgens de economen de komende tijd ook zo blijft. "Maar de mondiale neergang begint wel degelijk merkbaar te worden. Zo daalde afgelopen kwartalen de industriële productie en verwachten we dat de export dit en komend jaar minder hard groeit dan de import", aldus Ester Barendregt, hoofdeconoom RaboResearch Nederland.

In het kwartaalbericht stellen de economen de groeiramingen voor de wereldeconomie naar beneden bij, van 3,3 naar 3,1 procent. Naast binnenlandse factoren komt dit door verslechterde exportvooruitzichten van veel landen. Die hangen samen met een afnemende groei van het wereldhandelsvolume en de voortdurende en escalerende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.

De economen denken dat stimuleringsbeleid vanuit centrale banken en overheden per saldo niet genoeg zal zijn om op te wegen tegen de negatieve invloeden op de wereldeconomie.

Voor Nederland zijn de verwachtingen voor 2019 1,8 procent groei en voor 2020 1,4 procent. Consumenten blijven geld uitgeven, verwacht Rabobank, en ook bedrijven blijven meer investeren.

In de huidige ramingen is wel uitgegaan van een ordelijk vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, met een deal. "Een ontwrichtende Brexit zonder deal kan Nederland volgend jaar het grootste deel van zijn economische groei kosten. De kans daarop is nog altijd oncomfortabel hoog", aldus Rabobank.