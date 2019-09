Het moederbedrijf van WeWork, een wereldwijde aanbieder van cowerkplekken voor ondernemers en freelancers, overweegt een waardebepaling voor haar naderende beursgang van tussen de 10 en 12 miljard dollar (9 en 10,8 miljard euro). Dat is flink lager dan de waarde van 47 miljard dollar waarop het in januari nog werd geschat.

Het zou betekenen dat de We Company, het moederbedrijf van WeWork, lager wordt gewaardeerd dan de 12,8 miljard dollar die het sinds de oprichting in 2010 heeft opgehaald.

WeWork heeft ook in Amsterdam vier locaties, waar vanaf 350 euro per maand een eigen bureau kan worden gehuurd. Wereldwijd heeft het bedrijf meer dan vijfhonderd locaties.

Om toekomstige beleggers aan haar kant te krijgen, liet het bedrijf merken dat het zal luisteren naar eventuele investeerders. Dat lijkt vooral een symbolische stap. Zo werd bekendgemaakt dat in geval van een beursgang de CEO en oprichter van de We Company, Adam Neumann, een minder prominente rol in de bedrijfsvoering krijgt.

Eigenaar van de merknaam 'We'

Neumann ligt al een tijd onder vuur. Zo zou de We Company hem 5,9 miljoen dollar hebben betaald om eigenaar te worden van de merknaam 'We'. Als huurbaas ontving hij miljoenen dollars via zijn bedrijf, omdat hij zijn eigen panden verhuurde. En hij haalde 700 miljoen dollar uit het bedrijf door nog voor de beursgang aandelen te verkopen.

De korting op de beurswaarde is vooral een klap in het gezicht van de grootste investeerder van het bedrijf, de Japanse Softbank Group. Deze had juist aangedrongen op uitstel van de beursgang.