Het bestuur van de London Stock Exchange (LSE) heeft het bod van de Hongkongse beurs HKEX unaniem afgewezen, schrijft het bedrijf in een vrijdag gedeeld statement.

De bestuurders maken zich zorgen over een aantal belangrijke eisen in het voorstel. Ook zou de relatie van HKEX met de regering van Hongkong de zaken ingewikkeld maken.

In een brief aan HKEX schrijft LSE dat de garantie van de Hongkongse beurs dat de deal "snel en zeker" zal zijn, niet geloofwaardig is.

Woensdag bracht HKEX onverwachts een bod van 31,6 miljard pond (35 miljard euro) uit op de beurs van Londen. De Hongkongse beurs wilde de twee bedrijven combineren.

Het bod van HKEX kwam nadat LSE had aangekondigd het financiële databedrijf Refinitiv te kopen, waarmee de Londense beurs een wereldwijde speler wil worden. In het statement schrijft LSE door te gaan met de plannen om Refinitiv over te nemen.