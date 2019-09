Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), spreekt zich vrijdag in een persbericht duidelijk uit tegen de maatregelen die de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag aankondigde.

"Dit brede pakket aan maatregelen - en met name het opnieuw opstarten van het aankoopprogramma van obligaties - staat in geen verhouding tot de huidige economische omstandigheden en er zijn gegronde redenen om de effectiviteit in twijfel te trekken", aldus Knot.

Knot is namens DNB lid van de raad van bestuur van de ECB en is ook aanwezig bij besluiten over het rentebeleid van de centrale bank. Het is bekend dat sommige leden het niet eens zijn met het beleid dat de ECB voert, maar meestal worden meningsverschillen binnen de raad binnenskamers gehouden.

ECB kondigde nieuw aankoopprogramma aan

De ECB kondigde donderdag onder meer aan opnieuw een opkoopprogramma, de zogeheten 'big bazooka', te starten. Vanaf november gaat de centrale bank opnieuw elke maand 20 miljard euro aan staatsobligaties opkopen. In een eerdere ronde die in 2015 werd aangekondigd, kocht de bank voor maar liefst 2.600 miljard aan obligaties op.

Knot vervolgt: "De economie in het eurogebied draait op volledige bezetting en de lonen stijgen. Financieringscondities voor burgers, bedrijven en overheden zijn ongekend ruim en vormen geen obstakel voor kredietverlening, consumptie en investeringen."

Geen risico op deflatie

Volgens Knot zijn er toenemende signalen van onder meer een verstoorde prijsvorming op financiële markten en "overmatig risicozoekend gedrag" op de huizenmarkt.

Hij verwacht dat het door de vertraging van de economie simpelweg langer zal duren voordat het doel van de ECB, een inflatie van iets minder dan 2 procent, wordt behaald. "Maar dat wil niet zeggen dat het streven uit beeld is geraakt."

"Er is ook geen sprake van deflatierisico, noch zijn er aanwijzingen voor een eurogebiedbrede recessie. Het enige wat op dit moment waarneembaar is, is dat de inflatievooruitzichten achterblijven bij het ECB-streven. Dat is zorgwekkend, maar betekent niet dat het opnieuw opstarten van een zwaar middel zoals het aankoopprogramma het geëigende instrument is."