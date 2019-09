De Nederlandse hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss heeft samen met zijn collega's de Ig Nobelprijs gewonnen voor de ontdekking dat bankbiljetten ziekmakende bacteriën kunnen verspreiden. Vooral op de Roemeense leu was het voor microben goed toeven.

De Ig Nobelprijs wordt uitgereikt aan wetenschappers die op het eerste gezicht lachwekkend onderzoek hebben gedaan, maar dat bij nader inzien toch aan het denken zet. Het is een parodie op de Nobelprijs.

Zo worden de prijswinnaars bij hun speech na één minuut bruut onderbroken door een achtjarig meisje met de zin: "Please stop, I'm bored (stop alsjeblieft, ik verveel me, red.)" Ook worden ze door het publiek bekogeld met papieren vliegtuigjes. De prijs is 10 biljoen Zimbabwaanse dollars.

In het onderzoek naar dirty money kwamen de kunabiljetten uit Kroatië en de roepies uit India als het schoonste geld uit de bus. Bacteriën kunnen op het ene bankbiljet makkelijker overleven dan op het andere door de structuur en het materiaal van het papier. Hoogleraar Voss publiceerde het artikel Money and transmission of bacteria samen met zijn zoon Timothy Voss en de Turkse onderzoeker Habip Gedik.

Onderzoek is goed nieuws voor inwoners van eurolanden

Ze onderzochten ook de Amerikaanse en de Canadese dollar, de Marokkaanse dirham en de euro. Op ongebruikte biljetten plaatsten ze bacteriën die mogelijk een gezondheidsrisico vormen. Na 3, 6 en 24 uur werd gekeken of er nog ziekmakers op het briefgeld te vinden waren.

Goed nieuws voor inwoners van eurolanden: de bacteriën die op de euro's werden aangetroffen, bleven eerder op de biljetten zitten dan dat ze op de handen van de eigenaar terechtkwamen.

Testikeltemperatuur en luierwisselmachine

De andere prijswinnaars waren een Franse vruchtbaarheidsspecialist die de testikeltemperatuur van Franse postbodes mat (de linker is warmer, maar alleen als de man in kwestie kleren draagt), Japanse wetenschappers die de speekselproductie van vijfjarigen berekende (0,5 liter) en de Iraanse uitvinder van een luierwisselmachine.

Toch is de Ig Nobelprijs ook een prestigieuze prijs. De awards worden uitgedeeld door Nobelprijswinnaars, de ceremonie vindt plaats bij Harvard University en de winnaars mogen bij het Massachusetts Institute of Technology (MIT) hun onderzoeksresultaten aan leken presenteren.