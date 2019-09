Een meerderheid van de spaarders zou bij een negatieve spaarrente het geld van de spaarrekening halen, concludeert de Consumentenbond op basis van een onderzoek onder zevenduizend panelleden.

Zo'n 80 procent van de spaarders zegt het geld te verplaatsen als de spaarrente onder 0 procent zakt. Maar de consumenten verschillen in wat ze daarna met hun geld doen.

Een kwart gaat op zoek naar een spaarrekening bij een bank die alsnog rente biedt. Een vijfde wil het geld van de bank halen om in een 'oude sok' te bewaren. 11 procent wil gaan beleggen en ook willen sommige consumenten de hypotheek gaan aflossen met hun spaargeld.

Uit een andere peiling onder ruim duizend mensen die MKB-kredietplatform October liet uitvoeren, komen vergelijkbare resultaten. In dit onderzoek zegt twee derde van de ondervraagden het geld van de spaarrekening te halen bij een negatieve rente. Maar zo'n 39 procent van deze groep zegt het geld thuis te willen bewaren.

'Bewaar geld niet thuis'

"De poll laat zien dat consumenten niet bereid zijn om te betalen voor het bewaren van hun spaargeld", zegt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond. Ze spreekt van een belangrijk signaal.

"Hoewel beleggen soms een goede optie is, is dat niet zonder risico. Het geld thuis bewaren, raadt Molenaar af. "Onze economie is helemaal niet ingesteld op zoveel cash en bovendien is het hartstikke riskant om zoveel geld in huis te hebben."