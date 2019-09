Woningen in Nederland zijn in 2019 voor het vierde jaar op rij meer waard geworden en naar een recordpunt gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. De gemiddelde WOZ-waarde steeg naar 248.000 euro, een stijging van 7,8 procent ten opzichte van vorig jaar. De stijging is daarmee de grootste in jaren, aldus het CBS.

De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen volgens het statistiekbureau met ongeveer een jaar vertraging. Deze vertraging komt doordat woningen op 1 januari worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar, aldus het CBS.

Woningen in Rotterdam stegen dit jaar het hardst qua WOZ-waarde. De gemiddelde waarde van een Rotterdamse woning steeg gemiddeld met bijna 16 procent naar 192.000 euro. In Amsterdam steeg de gemiddelde WOZ-waarde met ruim 11 procent tot 378.000 euro per woning. Sinds 2014 is de gemiddelde woningwaarde in Amsterdam met 64 procent toegenomen.

De waardevolste woningen staan in Bloemendaal, met een gemiddelde WOZ-waarde van 695.000 euro. In het Groningse Delfzijl staan de woningen met de laagste WOZ-waarden.

Volgens het CBS was de stijging van de gemiddelde WOZ-waarde het hoogst in Noord- en Zuid-Holland, met respectievelijk gemiddelde woningwaardes van 318.000 euro (hoogste in Nederland) en 237.000 euro. In de provincie Groningen is de gemiddelde woningwaarde met 166.000 euro het laagst.