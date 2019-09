De Europese Centrale Bank (ECB) zet opnieuw de geldpers aan. Voor het eerst sinds 2015 wordt een nieuw omvangrijk programma aangekondigd om de economie van de eurozone te stimuleren. Deskundigen verwachten dat de ECB nog lang de Europese economie zal stimuleren.

"Ze hebben alles uit de kast gehaald", concludeert Carsten Brzeski, hoofdeconoom bij ING. "Ik vind dat het toch wel een beetje koste wat kost is." Breszki verwijst naar 2012 toen ECB-voorzitter Mario Draghi duidelijk maakte aan financiële markten dat de ECB alles zou doen om de eurozone bij elkaar te houden.

Brzeski merkt ook op dat alle maatregelen geen beoogde einddatum hebben, zoals bij de eerdere programma's wel werd gecommuniceerd.

In het rentebesluit zegt de ECB bijvoorbeeld door te gaan met het nieuwe opkoopprogramma totdat de doelen worden gehaald. "Alles is weer helemaal in de etalage. En elke tijd kun je het weer verhogen."

Maar de vraag is of dit de economische groei in de eurozone terug kan brengen. Die is aan het vertragen. Zo erg zelfs dat in Duitsland een recessie dreigt door malaise in de industrie. En met die lagere economische groei daalt ook de inflatie.

Angst voor lange periode van stagnatie

Maar van een echte crisis is geen sprake. De laatste keer dat de ECB zulke maatregelen nam was die crisis er wel. Is dit beleid dan wel wel gerechtvaardigd? "Binnen de logica van de ECB wel", zegt Brzeski. "Je ziet dat de groei afneemt. Je ziet dat de inflatie en ook de inflatieramingen afnemen. En dan is het wel noodzakelijk dat je ingrijpt. De angst is meer dat we in een lange periode van stagnatie terecht komen."

Volgens Bas van Geffen van Rabobank geeft het huidige pakket vooral de boodschap af dat Draghi en beleidsmakers niet stil willen zitten bij de lage inflatie en lage inflatieverwachtingen. Qua omvang is het pakket ook kleiner dan wat in 2015 werd aangekondigd, "maar het is wel groot in dat het in feite nu een open einde heeft".

Nog enkele jaren aan opkopen door ECB

Zo wordt het opkopen van staatsobligaties gekoppeld aan het verhogen van de renteniveaus bij de ECB. Pas enkele momenten voordat de rente wordt verhoogd, zal de ECB stoppen met die opkopen. Maar marktvolgers verwachten inmiddels dat het nog wel jaren kan duren voordat de rente omhoog gaat.

"Het kan dus ook nog wel enkele jaren duren voordat de ECB stopt met die aankopen. Aan de andere kant: ze hebben nog wel de ruimte behouden dat als de eurozone-economie beter gaat draaien ze het allemaal terug kunnen draaien."