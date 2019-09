Techgigant Google schikt voor 500 miljoen euro in een Frans onderzoek naar fiscale fraude dat al vier jaar loopt, meldt de Franse financiële aanklager donderdag.

Franse inlichtingendiensten onderzoeken al jaren of Google zijn financiële verplichtingen wel nakomt. Google betaalt in veel landen vrij weinig tot geen belasting. Dat doet het middels een belastingconstructie via Ierland, waar het zijn Europese hoofdkantoor heeft.

Google is niet het enige grote techbedrijf dat op deze manier weinig belasting betaalt in landen waar het actief is. Binnen de Europese Unie wordt al jaren geprobeerd om hier een oplossing voor te vinden, maar de lidstaten kunnen het steeds niet eens worden over de precieze aanpak.

Frankrijk voerde onlangs al een digitaks in

Inmiddels hebben een paar landen ervoor gekozen om niet langer te wachten en zelf een speciale belasting voor grote techbedrijven in te voeren. Frankrijk voerde bijvoorbeeld onlangs een nieuwe belasting in waarmee grote multinationals zoals Facebook en Google voortaan 3 procent van de inkomsten die zij in Frankrijk genereren, moeten overdragen aan de Franse staat.

De maatregel geldt alleen voor bedrijven met een omzet van meer dan 750 miljoen euro per jaar, waarvan ten minste 25 miljoen in Frankrijk gegenereerd moet worden. De maatregel gaat met terugwerkende kracht in vanaf 2019 en zal dit jaar naar verwachting zo'n 400 miljoen euro binnenbrengen.

Eerder kondigde het Verenigd Koninkrijk al aan belasting te heffen over de omzet van grote techbedrijven. Dat gebeurt echter pas vanaf april 2020.