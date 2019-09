De Europese Centrale Bank (ECB) start opnieuw met een breed programma om de economie van de eurozone te stimuleren. De centrale bank gaat vanaf november maandelijks voor 20 miljard euro aan obligaties opkopen en de depositorente, die banken aan de ECB betalen, wordt verlaagd naar -0,5 procent, meldt de centrale bank donderdag.

Om te voorkomen dat banken te veel last krijgen van de lage rente wordt een deel van de tegoeden die banken bij de ECB stallen ontheven van de negatieve depositorente.

De andere rentes van de bank blijven op historisch lage niveaus. Zo kunnen banken voor 0 procent bij de bank lenen. Verder wordt een financieringsprogramma waarin banken tegen gunstige tarieven kunnen lenen aangepast.

Centralebankpresident Mario Draghi zei in een toelichting dat de ECB de groeiverwachting voor de eurozone heeft verlaagd. Voor dit jaar wordt een groei van 1,1 procent verwacht in plaats van de eerder gecommuniceerde 1,2 procent.

Voor volgend jaar is de groeiverwachting verlaagd van 1,4 procent naar 1,2 procent. Ook de inflatieverwachtingen zijn verlaagd.

Overheidsinvesteringen

Draghi benadrukte opnieuw, zoals hij al jarenlang doet, dat overheden moeten instappen om de Europese economie te ondersteunen. Dan gaat het bijvoorbeeld om het doorvoeren van hervormingen, maar met de lage renteniveaus gaan er ook steeds meer stemmen op voor meer overheidsinvesteringen in onder meer Duitsland en Nederland.

Het beleid van de ECB heeft de laatste jaren deels bijgedragen aan de daling van de spaar- en hypotheekrentes. Naar verwachting zal de druk op banken om nog lagere spaarrentes aan te bieden verder toenemen.

De ECB voelt zich genoodzaakt om opnieuw maatregelen te nemen, omdat de inflatie (de stijging van consumentenprijzen) in de eurozone afneemt.

Dalende inflatie

Na een piek van ruim 2 procent in 2018 is de inflatie dit jaar in een dalende trend beland. In juli kwam de inflatie uit op 1 procent. De ECB heeft als streven een inflatie van iets onder 2 procent.

Verder vertraagt de economische groei in de eurozone met name doordat het minder goed gaat in de industriesector. Statistiekbureau Eurostat maakte donderdag bekend dat de industriële productie ook in juli is gedaald.

Op jaarbasis lag de industriële productie 2 procent lager. Naar verwachting belandt de Duitse economie zelfs in een recessie door de malaise in de industrie.